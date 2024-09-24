Запрет на экспорт американского СПГ обрадовал Канаду и Мексику

Несмотря на меньшие экспортные мощности, Канада и Мексика имеют важные стратегические преимущества перед поставщиками из США, позволяющие им более эффективно экспортировать СПГ на азиатские рынки. Обе страны планируют значительно расширить свою экспортную инфраструктуру на тихоокеанском побережье, что откроет им более легкий и потенциально дешевый доступ к азиатским рынкам, которые, по прогнозам отрасли, будут стимулировать рост.