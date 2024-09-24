Запрет на экспорт американского СПГ обрадовал Канаду и Мексику

Соседи США на севере и юге активно разгоняют собственные экспортные мощности на десятки миллиардов долларов, чтобы воспользоваться открывшимися возможностями по поставке природного газа азиатским покупателям, пока крупнейший в мире экспортер СПГ берет паузу. Согласно данным Rystad Energy AS, Мексика и Канада планируют инвестировать около $63 млрд в увеличение своих экспортных мощностей по СПГ.
Несмотря на меньшие экспортные мощности, Канада и Мексика имеют важные стратегические преимущества перед поставщиками из США, позволяющие им более эффективно экспортировать СПГ на азиатские рынки. Обе страны планируют значительно расширить свою экспортную инфраструктуру на тихоокеанском побережье, что откроет им более легкий и потенциально дешевый доступ к азиатским рынкам, которые, по прогнозам отрасли, будут стимулировать рост.
Канада и Мексика не единственные, кто стремится воспользоваться спросом азиатских покупателей на новые источники СПГ. Проект по добыче природного газа у побережья Аргентины может вскоре присоединиться к числу поставщиков для восточных рынков: Pan American Energy, принадлежащая BP, стремится заключить контракты с азиатскими потребителями.
YPF, Petronas и Tecpetrol также работают над крупными проектами в Южной Америке, которая располагает вторыми по величине запасами сланцевого газа в мире. В настоящее время Аргентина входит в число стран, добывающих сланцевый газ в коммерческих масштабах наряду с США, Канадой и Китаем.
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