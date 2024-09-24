ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по вкладам

ВТБ второй раз за сентябрь повысил ставки по рублевым долгосрочным вкладам, говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в распоряжение Forbes. «Мы повысили ставки по вкладам накануне сентябрьского заседания ЦБ, но с учетом очередного роста ключевой ставки и жесткой риторики ЦБ вновь пересматриваем наши ставки для вкладчиков», — сообщил заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков, слова которого приводит пресс-служба кредитной организации.
Максимальная ставка по вкладу составит 21%, она будет доступна при открытии вклада сроком на один год для новых клиентов или для всех действующих клиентов кредитной организации, которые переведут новые средства из других банков, следует из информации на сайте ВТБ. Горшков пояснил, что каждый пятый клиент банка выбирает открыть вклад сроком на год, что позволяет зафиксировать ставку на 12 месяцев.
ВТБ также решил увеличить приветственную ставку по вкладам на три и шесть месяцев до 18,7% и 19,5% соответственно, говорится в сообщении. Итоговая ставка зависит от услуг, которыми пользуется клиент, сроков размещения средств, суммы вклада и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты, пояснили в банке.
Вместе с тем ВТБ также увеличил максимальную доходность по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) с негосударственным пенсионным фондом банка, сообщили в кредитной организации. Ставка составит 27% при открытии вклада сроком на три месяца. Для того, чтобы воспользоваться ей, необходимо заключить с банком договор долгосрочных сбережений (ДДС), при этом максимальная сумма вклада не должна превышать размер первоначального взноса по ДДС, говорится в условиях к тарифу на сайте банка.
ВТБ уже повышал ставки по вкладам 10 сентября — в преддверии заседания ЦБ, который в итоге принял решение о повышении ключевой ставки до 19%. Тогда в ВТБ отметили, что в 2024 году рынок сбережений показывает рекордный рост за всю историю России. ВТБ прогнозировал, что к концу 2024 года портфель сбережений физлиц на рынке увеличится на четверть — до 55,8 трлн рублей во всех валютах. «ВТБ планирует расти почти вдвое быстрее рынка и увеличить портфель розничных пассивов почти на 50% — до 10,3 трлн рублей», — говорится в сообщении.
13 сентября совет директоров Банка России решил во второй раз подряд повысить ключевую ставку — на 1 п. п., до 19%. На заседании в конце июля ЦБ впервые в 2024 году повысил ее сразу на 2 п. п. Следующее заседание запланировано на 25 октября. В сентябре регулятор допустил возможность нового повышения ключевой ставки уже на ближайшем заседании.