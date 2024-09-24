ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по вкладам

ВТБ уже повышал ставки по вкладам 10 сентября — в преддверии заседания ЦБ, который в итоге принял решение о повышении ключевой ставки до 19%. Тогда в ВТБ отметили, что в 2024 году рынок сбережений показывает рекордный рост за всю историю России. ВТБ прогнозировал, что к концу 2024 года портфель сбережений физлиц на рынке увеличится на четверть — до 55,8 трлн рублей во всех валютах. «ВТБ планирует расти почти вдвое быстрее рынка и увеличить портфель розничных пассивов почти на 50% — до 10,3 трлн рублей», — говорится в сообщении.