В РСТ назвали новые направления для детского туризма

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Новыми направлениями для детского туризма в 2024 году стали Китай, Япония и Сингапур, в эти страны в основном совершались образовательные поездки. Об этом сообщила глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова на пресс-конференции в ТАСС.
«Новые направления в этом году появились: Китай, Сингапур и Япония. Детские группы отправлялись в эти страны. Если раньше преобладал отдых, то сейчас родители инвестируют в образование детей. Это больше учебные туры, профориентация, изучение языка», — сказала она.
Эксперт отметила, что в зимних программах также присутствуют ОАЭ. В целом, по ее словам, география детских путешествий за последние годы изменилась. Раньше высоким спросом пользовались поездки в Болгарию и Турцию. Сейчас Турция из-за роста цен в отелях перешла в сегмент luxury.
Детский отдых в России
По данным Минпросвещения, в 2024 году в детских лагерях отдохнули 5,6 млн детей. При этом не охвачено летней детской оздоровительной кампанией 13,2 млн детей. «Много разных факторов, почему такая тенденция. На первое место выступают высокие цены. Многие муниципальные лагеря подняли стоимость от 5% до 15%, коммерческие — от 12% до 30%», — рассказала Иванова.
Кроме того, в России мало детских лагерей на море. «Фактически только Краснодарский край принимает в этом году детей на море», — объяснила она. По словам эксперта, в Крыму около 25% детских лагерей в этом году не открылись вообще из-за сложной логистики и тревожности родителей. Тем не менее полуостров принимал детей из близлежащих регионов, добавила она.