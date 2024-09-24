В РСТ назвали новые направления для детского туризма

Кроме того, в России мало детских лагерей на море. «Фактически только Краснодарский край принимает в этом году детей на море», — объяснила она. По словам эксперта, в Крыму около 25% детских лагерей в этом году не открылись вообще из-за сложной логистики и тревожности родителей. Тем не менее полуостров принимал детей из близлежащих регионов, добавила она.