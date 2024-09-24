В России зафиксировали снижение цен на новостройки

В сентябре 2024 года в российских городах-миллионниках наблюдается новый тренд на снижение цен в сегменте новостроек. Согласно данным исследования «Яндекс Недвижимости», которое публикует РБК Недвижимость, более половины мегаполисов зафиксировали либо уменьшение, либо стабилизацию цен. Основное снижение отмечено в Воронеже, Нижнем Новгороде и Москве.
В среднем цены на новые квартиры снизились на 0,2%, однако ситуация варьируется в зависимости от региона. Максимальное падение цен достигло 2,3%, тогда как в некоторых городах цены остались неизменными или даже повысились. Так, в Воронеже зафиксировано снижение цен на 2,3%, в Нижнем Новгороде — на 1,9%, а в Москве — на 1,5%. В противоположность этому, в Челябинске и Омске стоимость росла до 1,3%.
Исследование опирается на анализ предложений из базы данных «Яндекс Недвижимости». Данные за сентябрь сравнивались с показателями августа. В среднем по всем городам-миллионникам России наблюдается сокращение объема предложений на рынке новостроек, которое уменьшилось на 3,7% по сравнению с августом.
Снизилась также и средняя площадь предлагаемых квартир на первичном рынке — она уменьшилась на 2% за месяц, как подсчитали в «Яндекс Недвижимости».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».