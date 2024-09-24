В России зафиксировали снижение цен на новостройки

В среднем цены на новые квартиры снизились на 0,2%, однако ситуация варьируется в зависимости от региона. Максимальное падение цен достигло 2,3%, тогда как в некоторых городах цены остались неизменными или даже повысились. Так, в Воронеже зафиксировано снижение цен на 2,3%, в Нижнем Новгороде — на 1,9%, а в Москве — на 1,5%. В противоположность этому, в Челябинске и Омске стоимость росла до 1,3%.