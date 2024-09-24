В РФ выпустят серию конструкторов с героями «Союзмультфильма»

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Компания Inventive Toys (входит в группу Inventive Retail Group) выпустит лицензионную серию конструкторов Brick Labs с персонажами мультфильмов киностудии «Союзмультфильм», говорится в сообщении Inventive Retail Group.
«Дистрибутор детских игрушек Inventive Toys и киностудия “Союзмультфильм” объявляют о выпуске первой лицензионной серии Brick Labs по мотивам “золотой коллекции” “Союзмультфильма”. Персонажи легендарных мультфильмов теперь нашли свое воплощение в конструкторах», — сообщает компания.
Всего в магазинах появятся 18 конструкторов с героями мультфильмов. Первая серия конструкторов состоит из персонажей мультфильмов «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Винни Пух», «Тайна третьей планеты» и «Бременские музыканты».
Старт продаж запланирован на 15 октября.
Inventive Retail Group в июле 2022 года сообщила, что Lego Group расторгла с ней контракт о дистрибуции своих конструкторов в России. До этого Inventive Retail Group являлась официальным дистрибьютором конструкторов Lego на территории России и управляла розничными магазинами под этим брендом.
В сентябре 2022 года Inventive Retail Group объявила о запуске мультибрендового ретейл-проекта «Мир кубиков» на торговых площадях сертифицированных магазинов Lego. В ноябре 2023 года дистрибутор детских игрушек Inventive Toys и сеть «Мир кубиков» запустили продажи собственного бренда конструкторов Brick Labs.