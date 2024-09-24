В РФ выпустят серию конструкторов с героями «Союзмультфильма»

Inventive Retail Group в июле 2022 года сообщила, что Lego Group расторгла с ней контракт о дистрибуции своих конструкторов в России. До этого Inventive Retail Group являлась официальным дистрибьютором конструкторов Lego на территории России и управляла розничными магазинами под этим брендом.