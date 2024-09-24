В РФ появится возможность оплаты лицом в торговых точках и общепитах

«В ближайшей перспективе начнется масштабирование сервиса — на торговые точки и заведения общепита. Подключиться к сервису можно уже сейчас. Для этого нужно сделать селфи в приложении “Госуслуги биометрия” и привязать биометрию к счету в приложении СБПэй», — добавили в пресс-службе.