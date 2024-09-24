В РФ появится возможность оплаты лицом в торговых точках и общепитах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Масштабирование возможности оплаты лицом при помощи биометрии в торговых точках и заведениях общепита начнется в ближайшей перспективе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС).
В пресс-службе отметили, что функционал межбанковского биоэквайринга уже реализован на базе ЕБС и системы межбанковского взаимодействия НСПК (Национальная система платежных карт), в настоящее время соответствующим сервисом пользуются пассажиры Казанского метрополитена.
«В ближайшей перспективе начнется масштабирование сервиса — на торговые точки и заведения общепита. Подключиться к сервису можно уже сейчас. Для этого нужно сделать селфи в приложении “Госуслуги биометрия” и привязать биометрию к счету в приложении СБПэй», — добавили в пресс-службе.
Также в организации подчеркнули, что любое решение в области биоэквайринга в соответствии с законодательством может быть реализовано только на инфраструктуре ЕБС, поскольку это является необходимым условием обеспечения равного доступа к сервисам по биометрии клиентам любого банка.
Ранее РБК со ссылкой на директора дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олега Евсеева сообщил, что в 2025 году для всех российских банков может быть создано единое целевое решение для оплаты по биометрии с помощью лица.