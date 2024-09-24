В ЕАЭС унифицируют правила маркировки пива и пивных напитков

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел инициативное предложение России и принял решение о введении маркировки пива и напитков, изготовленных на его основе, в странах Евразийского экономического союза по унифицированным правилам. Об этом сообщается в пресс-релизе комиссии.
Согласно документу, государства — члены ЕАЭС будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки средствами идентификации такой продукции на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев.
«С учетом того, что в ряде стран союза данная группа товаров относится к категории подакцизных, на уровне национального законодательства могут быть установлены дополнительные требования по нанесению на товары материального носителя, содержащего средства защиты от подделки, и по передаче информации о полной уплате акциза», — говорится в сообщении.
Кроме того, совет ЕЭК принял решение об установлении унифицированных правил маркировки биологически активных добавок к пище (БАД). Маркировке подлежит широкий перечень пищевой продукции, имеющей действующее свидетельство о государственной регистрации, выданное на БАД. «Государства — члены вправе самостоятельно определять дату введения и этапность маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяце», — уточнили в ЕЭК.
Таким образом, в каждой из стран ЕАЭС будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями.