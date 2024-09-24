В ЕАЭС унифицируют правила маркировки пива и пивных напитков

Кроме того, совет ЕЭК принял решение об установлении унифицированных правил маркировки биологически активных добавок к пище (БАД). Маркировке подлежит широкий перечень пищевой продукции, имеющей действующее свидетельство о государственной регистрации, выданное на БАД. «Государства — члены вправе самостоятельно определять дату введения и этапность маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяце», — уточнили в ЕЭК.