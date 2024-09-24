Успех продаж. Продавцы WB назвали преимущества электронных площадок

Продавцам доступны удобные инструменты работы, маркетплейс растет и меняется вместе с ними, предлагая все более продуманные варианты для комфортной деятельности. «В последние полгода я вижу крайне позитивный тренд: растут продажи — и одновременно инструменты работы на маркетплейсе становятся удобнее. Компания стала гораздо более открытой к диалогу — очень заметно, что стала прислушиваться к потребностям продавцов, обсуждать и тестировать обновления перед запуском. Все это позволяет нам наращивать обороты и выручку на платформе — и мы видим возможности для дальнейшего развития бизнеса даже более быстрыми темпами», — отметила Наталия Прыткова, продавец в категории «Товары для дома», присутствующая на площадке уже около 3 лет.