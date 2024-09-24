Успех продаж. Продавцы WB назвали преимущества электронных площадок

Сегодня мир маркетплейсов растет и ширится космическими масштабами. Ведь все уже давно поняли, что так удобно покупать практически все, что нужно — от вещей до различных бытовых мелочей — в одном месте, да еще и большой плюс, что для выбора никуда ходить не надо — все покупки совершаются с компьютера или своего смартфона.
Обычно, когда говорят про маркетплейсы, упоминают про удобство покупателей. Однако и для продавцов такие огромные торговые площади работают во благо. Одной из известных крупных площадок сегодня, без сомнения, является Wildberries. Что именно ценят те, кто создает предложение, при работе именно с этой площадкой, рассказали представители разных торговых ниш.
Так, например, представитель бренда Yellow Price Store Иван Куриленко, работающий на маркетплейсе уже три года, говорит, что площадка стала для него большим трамплином к огромной многомиллионной платежеспособной аудитории. «Маркетплейс забрал на себя всю логистику, всю операционку, которой мы раньше занимались сами», — пояснил он. И это работает в плюс, ведь не надо тратить большое количество средств и усилий на продвижение.
Член совета директоров mpstats Гала Гольдберг отметила, что рост рынка e-commerce помогает компания писать свою историю успеха. «Целый пул возможностей даже для начинающих предпринимателей стал возможным, поскольку маркетплейс забирает на себя множество сложных и дорогостоящих процессов, таких как привлечение клиентского траффика и логистика до конечного покупателя. За счет этого продавец может сконцентрироваться на главном — на товаре. И сейчас среди резидентов нашего клуба есть целый ряд зрелых торгово-производственных компаний из категорий одежды, косметики, товаров для дома, для детей, для животных, продуктов питания и других», — отметила она.
Получается, что торговая интернет-площадка за счет одного только своего присутствия в сети вносит огромный вклад в развитие предпринимательства в стране. Так, например, маркетплейс позволил тысячам россиян зарабатывать во времена пандемии, когда привычные виды деятельности перестали кормить семьи.
Активное развитие — то, за что особо ценят работу в интернет-торговле продавцы. За 4 года присутствия на крупном маркетплейсе Никита Серов, основатель бренда SEROVSKI, смог открыть свое производство, за счет чего создал и дополнительные рабочие места. Конечно же, не все так безоблачно — конкуренция в разделе «Одежда» огромная. Но при этом у всех есть шанс выделиться и работать себе на пользу, сам маркетплейс помогает справляться с трудностями и прощупывать точки роста.
Продавцам доступны удобные инструменты работы, маркетплейс растет и меняется вместе с ними, предлагая все более продуманные варианты для комфортной деятельности. «В последние полгода я вижу крайне позитивный тренд: растут продажи — и одновременно инструменты работы на маркетплейсе становятся удобнее. Компания стала гораздо более открытой к диалогу — очень заметно, что стала прислушиваться к потребностям продавцов, обсуждать и тестировать обновления перед запуском. Все это позволяет нам наращивать обороты и выручку на платформе — и мы видим возможности для дальнейшего развития бизнеса даже более быстрыми темпами», — отметила Наталия Прыткова, продавец в категории «Товары для дома», присутствующая на площадке уже около 3 лет.
Конечно же, доступ к большому количеству покупателей, что, собственно, и нужно каждому продавцу, — еще один важный пункт успешной работы. Кроме того, маркетплейс помогает грамотно продвигать товары, чтобы они выглядели выигрышно и привлекательно для покупателей.
«Благодаря уникальным инструментам и аналитическим данным, которые предоставляет данная платформа, мы смогли точно определить целевую аудиторию и адаптировать свои предложения под ее потребности. Успешная реализация стратегии увеличения видимости товара, а также активное использование рекламных кампаний помогли нам не только нарастить объемы розничных продаж, но и расширить свой ассортимент, предлагая клиентам качественные и востребованные товары. Формирование положительного имиджа бренда стало возможным благодаря интеграции отзывов и рекомендаций покупателей, что в свою очередь способствовало повышению доверия к бренду», — делится своим опытом Алексей Сорокин, представитель фабрики обуви Nordman, занимающийся продажами на маркетплейсе уже два года.
Он также выделяет в числе плюсов такой работы еще и то, что маркетплейс предоставляет широкие возможности для анализа конкурентной среды, что позволяет предпринимателям выстраивать более эффективные продуктовые стратегии и минимизировать технологические риски.
Маленькие компании начинают расти быстрее, чем если бы они занимались традиционными видами торговли. Многие отмечают, что очень быстро с помощью интернет-торговли проделали путь от небольшого офиса к крупной компании, ставшей рабочим пространством для более сотни человек. «Оборот нашего бизнеса растет из года в год благодаря расширению логистических возможностей, привлечению новый покупателей, выходу на новые рынки сбыта, открытию все новых и новых пунктов выдачи не только в России, но и в странах присутствия компании», — подчеркнул Тимур Иванов, продавец товаров в категории «Одежда».
Новые клиенты приходят каждый день, отмечают продавцы, на пользу работает и логистика маркетплейса, благодаря которой все товары доставляют быстро, надежно, при этом география охвата просто ошеломляющая, пояснил Евгений Гурико, продавец в категории «Одежда».
«Платформа помогает не только растить продажи, но и продвигать бренд, увеличивая его узнаваемость и доступность. Мы дорожим сотрудничеством и благодарим известный маркетплейс за те возможности, которые позволяют осуществлять мечты и в работе и в повседневной жизни!», — подытоживает Джимми Казиахмедов, продавец в категории «Одежда». IERDI — российский бренд обуви и аксессуаров.