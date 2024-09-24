Tikkurila в России будет выпускаться под новым брендом

«Продукция Tikkurila, выпускаемая на заводах компании ООО “Тиккурила” в Санкт-Петербурге, будет производиться и продаваться под новым брендом Tikkivala с первого квартала 2025 года. Ребрендинг послужит стимулом для эффективного операционного управления портфелем в России», — говорится в сообщении.
Компания уточнила, что под брендом Tikkivala полностью сохранится весь ассортимент Tikkurila, выпускаемый на двух заводах в Петербурге. Названия популярных красок (Harmony Velure, Euro Power 7 и другие) останутся неизменными. Состав, продуктовые характеристики и стоимость лакокрасочных материалов после ребрендинга не изменятся.
«В названии нового бренда мы сохранили преемственность с брендом Tikkurila, чтобы потребители быстро и легко узнавали популярные продукты. Помимо названия, изменится и логотип… Это и стилизованная современная обновленная корона, и отсылка к малярной кисти как символу изменений и обновлений, а также лучи солнца, напоминающие о яркости и цвете, новом начале и возможностях», — прокомментировала директор по маркетингу и инновациям ООО «Тиккурила» Екатерина Балон, ее слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что ребрендинг будет проводиться в течение 2025 года. Первые партии продукции под новым брендом появятся на полках магазинов с первого квартала следующего года.
Tikkurila — финская компания, производит и продает лакокрасочную продукцию для всех сегментов рынка под брендами Tikkurila (в будущем Tikkivala), Finncolor и «ТЕКС».