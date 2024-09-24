Tikkurila в России будет выпускаться под новым брендом

«В названии нового бренда мы сохранили преемственность с брендом Tikkurila, чтобы потребители быстро и легко узнавали популярные продукты. Помимо названия, изменится и логотип… Это и стилизованная современная обновленная корона, и отсылка к малярной кисти как символу изменений и обновлений, а также лучи солнца, напоминающие о яркости и цвете, новом начале и возможностях», — прокомментировала директор по маркетингу и инновациям ООО «Тиккурила» Екатерина Балон, ее слова приводятся в сообщении.