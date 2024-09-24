Страны Западной Африки запустят спутники с помощью Роскосмоса

«Мы разработали проект запуска в космос спутника связи и спутника дистанционного зондирования Земли в рамках взаимодействия АГС с Роскосмосом, — цитирует министра телеканал ORTM. — С помощью телекоммуникационного аппарата предполагается обеспечить теле- и радиовещание на всей территории стран АГС, работу интернета и мобильной телефонной связи в отдаленных районах, а также каналов защищенной связи. Спутник дистанционного зондирования будет помогать следить за нашими границами, определять запасы природных ресурсов, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций».