США собрались судиться с международной платежной системой

Проведя многолетнее расследование, министерство пришло к выводу о неконкурентном поведении этой компании. Расследование было сосредоточено на ситуации с дебетовыми картами Visa в США, а также на конкуренции в других сетях и способах оплаты.
Акции Visa уже упали почти на два процента в ходе внебиржевых торгов.
Кроме того, американские антимонопольные органы изучили конкурентов Visa. Так, в 2023 году Mastercard смогла договориться с Федеральной торговой комиссией США об урегулировании обвинений в том, что компания незаконно принуждала торговцев направлять платежи по дебетовым картам через свою платежную сеть.
Ранее сообщалось, что ушедшая из России Visa решила зарегистрировать в России два новых бренда, которые по классам международной классификации затрагивают банковские услуги, финансовый менеджмент, обмен денег и криптоактивов, дистанционное банковское обслуживание, обслуживание по дебетовым и кредитным карточкам и прочее.