Средний размер потребкредита в августе упал ниже 175 тыс. рублей впервые с марта

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Средний размер выданных в августе 2024 года потребительских кредитов составил 164,9 тыс. рублей, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7% (в июле — 177,3 тыс. рублей). Падение показателя до уровня ниже 175 тыс. рублей было отмечено впервые с марта, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в это бюро.
При этом, по информации НБКИ, средний чек выданных потребкредитов в августе по сравнению с началом года вырос на 12,9% (в январе — 146,1 тыс. рублей).
Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров в сегменте розничного кредитования) в августе был отмечен в Москве (280,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (254,6 тыс. рублей), Московской области (240,5 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (198,6 тыс. рублей) и Республике Татарстан (181,6 тыс. рублей).
Помимо этого, самое существенное сокращение среднего чека потребкредита (среди 30 регионов РФ — лидеров в этом типе розничных кредитов) в августе по сравнению с июлем продемонстрировали Республика Татарстан (-15,1%), Нижегородская область (-14,5%), Республика Башкортостан (-11,2%) и Республика Саха (Якутия) (-10,8%), а также Алтайский край (-10,7%) и Москва (-10,6%). В то же время в нескольких регионах из топ-30 в августе был отмечен рост этого показателя, в том числе в Московской области (+2,8%), Республике Дагестан (+1%) и Санкт-Петербурге (+0,7%).
«После относительно высоких показателей последних нескольких месяцев в августе средний размер потребительского кредита снизился до уровня начала 2024 года. Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем благодаря возросшим доходам граждан их кредитная и потребительская активность все еще находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.