Средний размер потребкредита в августе упал ниже 175 тыс. рублей впервые с марта

Помимо этого, самое существенное сокращение среднего чека потребкредита (среди 30 регионов РФ — лидеров в этом типе розничных кредитов) в августе по сравнению с июлем продемонстрировали Республика Татарстан (-15,1%), Нижегородская область (-14,5%), Республика Башкортостан (-11,2%) и Республика Саха (Якутия) (-10,8%), а также Алтайский край (-10,7%) и Москва (-10,6%). В то же время в нескольких регионах из топ-30 в августе был отмечен рост этого показателя, в том числе в Московской области (+2,8%), Республике Дагестан (+1%) и Санкт-Петербурге (+0,7%).