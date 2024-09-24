Собственные бренды «Яндекс Маркета» станут отдельным бизнес-направлением

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. «Яндекс» выделяет собственные бренды сервиса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление, это позволит расширить каналы дистрибуции и продаж, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.
«Собственные бренды “Яндекс Маркета” станут самостоятельным бизнес-направлением внутри “Яндекса”. Оно будет называться “Яндекс Фабрика” и войдет в состав бизнес-группы электронной коммерции, райдтеха и доставки», — сообщили в «Яндекс Маркете».
Как отметили в сервисе, такое решение позволит существенно расширить каналы дистрибуции и продаж как в онлайне, так и в розничных сетях.
«Команда этого направления продолжит создавать товары и устройства под уже существующими и новыми брендами. При этом новая компания продолжит тесно сотрудничать с “Яндекс Маркетом”, гарантируя доступность и быструю доставку всех производимых товаров для покупателей сервиса во всех регионах присутствия», — указали в пресс-службе.
«Маркет» начал развивать направление собственных брендов в 2021 году, за это время сервис создал 10 брендов. Как отметили в пресс-службе, во втором квартале 2024 года объем продаж собственных брендов на маркетплейсе вырос на 81% по сравнению с первым кварталом, а само направление показывает положительную операционную прибыль.