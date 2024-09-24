Собственные бренды «Яндекс Маркета» станут отдельным бизнес-направлением

«Маркет» начал развивать направление собственных брендов в 2021 году, за это время сервис создал 10 брендов. Как отметили в пресс-службе, во втором квартале 2024 года объем продаж собственных брендов на маркетплейсе вырос на 81% по сравнению с первым кварталом, а само направление показывает положительную операционную прибыль.