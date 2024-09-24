Россиянам рассказали, почему стоит взять отпуск в октябре

Это связано с особенностями механики начисления отпускных, которые рассчитываются, исходя из среднего заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску.
Средний заработок за каждый день определяется путем деления общей суммы заработной платы за последние 12 месяцев на количество календарных дней за этот период (за исключением праздников).
«Таким образом, чем выше были доходы работника в предыдущие месяцы, тем больше будут отпускные выплаты», — говорит Яковлева.
В большинстве организаций летом и в начале осени могут выплачиваться премии, бонусы или другие поощрительные выплаты, связанные, например, с завершением полугодового отчета или успешной работой в летний период,
Эти выплаты, по словам юриста, включаются в расчет среднего заработка, и, следовательно, при отпуске в октябре ваш средний дневной заработок будет выше, чем в другие месяцы.
«То есть, отпускные, которые работник получит за дни отпуска, будут выше, если взять отпуск после таких значительных выплат», — разъясняет Яковлева.
Также в осенние месяцы у некоторых сотрудников могут увеличиваться доходы за счет возвращения к активной рабочей деятельности после летнего периода, когда возможно было меньше рабочих дней — это дополнительно влияет на повышение среднего заработка.
Предположим, за последние 12 месяцев ваш совокупный доход составил 1.200.000 ₽, включая регулярную зарплату и бонусы.
«Если в июне и сентябре вам выплатили премии на сумму 200 тысяч рублей, то это повысит средний дневной заработок, что, в свою очередь, приведет к увеличению размера отпускных, если отпуск будет взят в октябре, когда бонусы еще включены в расчет», — рассказала Мария Яковлева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».