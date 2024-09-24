Россиянам рассказали, почему стоит взять отпуск в октябре

«Если в июне и сентябре вам выплатили премии на сумму 200 тысяч рублей, то это повысит средний дневной заработок, что, в свою очередь, приведет к увеличению размера отпускных, если отпуск будет взят в октябре, когда бонусы еще включены в расчет», — рассказала Мария Яковлева.