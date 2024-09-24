Россиян научили, как уговорить продавца снизить цену на машину или квартиру

«Укажите продавцу на аналогичные предложения за более низкую цену и необходимость подумать. Не стесняйтесь, некоторые автосервисы и риелторы для этих целей буквально создают липовые объявления, пишут в СМИ липовые статьи об анализе тенденций рынка или приводят на обсуждение перспективы сделки липовых продавцов. Изучите все недостатки товара, укажите продавцу на каждый из них и предложите скинуть цену», — пояснил он.