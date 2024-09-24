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Россиян научили, как уговорить продавца снизить цену на машину или квартиру

«Сбить» цену на автомобиль или квартиру может упоминание недостатков, также можно сообщить об аналогичных предложениях на рынке. Об этом рассказал NEWS.ru клинический психолог Артем Тараянц.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Укажите продавцу на аналогичные предложения за более низкую цену и необходимость подумать. Не стесняйтесь, некоторые автосервисы и риелторы для этих целей буквально создают липовые объявления, пишут в СМИ липовые статьи об анализе тенденций рынка или приводят на обсуждение перспективы сделки липовых продавцов. Изучите все недостатки товара, укажите продавцу на каждый из них и предложите скинуть цену», — пояснил он.

Психолог также посоветовал проявить искренний интерес к предмету торга и его владельцу, например, попросить продавца поделиться хорошими воспоминаниями, связанными с авто или квартирой. Так покупатель получит большее расположение к себе. По словам эксперта, создать эффект эмпатического присоединения помогут дыхание, мимика, жесты, голос и речь.

Помимо этого, покупателю стоит дать понять, что товар понравился, а после сообщить, что близкие настаивают на скидке. Так, можно воспользоваться скорым днем рождения или другим праздником, чтобы получить снижение цены.

«Согласитесь на сделку, но в последний момент скажите о поступлении другого предложения. Непосредственно перед сделкой скажите о непредвиденных тратах и укажите конкретную сумму, которую готовы дать сегодня на руки в случае согласия. На самой сделке предложите сделать комплимент и скинуть 5−10 тысяч рублей, как малозначимую сумму», — заключил Тараянц.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».