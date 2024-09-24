Россиян научили, как уговорить продавца снизить цену на машину или квартиру

«Укажите продавцу на аналогичные предложения за более низкую цену и необходимость подумать. Не стесняйтесь, некоторые автосервисы и риелторы для этих целей буквально создают липовые объявления, пишут в СМИ липовые статьи об анализе тенденций рынка или приводят на обсуждение перспективы сделки липовых продавцов. Изучите все недостатки товара, укажите продавцу на каждый из них и предложите скинуть цену», — пояснил он.
Психолог также посоветовал проявить искренний интерес к предмету торга и его владельцу, например, попросить продавца поделиться хорошими воспоминаниями, связанными с авто или квартирой. Так покупатель получит большее расположение к себе. По словам эксперта, создать эффект эмпатического присоединения помогут дыхание, мимика, жесты, голос и речь.
Помимо этого, покупателю стоит дать понять, что товар понравился, а после сообщить, что близкие настаивают на скидке. Так, можно воспользоваться скорым днем рождения или другим праздником, чтобы получить снижение цены.
«Согласитесь на сделку, но в последний момент скажите о поступлении другого предложения. Непосредственно перед сделкой скажите о непредвиденных тратах и укажите конкретную сумму, которую готовы дать сегодня на руки в случае согласия. На самой сделке предложите сделать комплимент и скинуть 5−10 тысяч рублей, как малозначимую сумму», — заключил Тараянц.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».