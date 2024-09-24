Расходы бюджета Петербурга увеличили на 4,6% до конца 2024 года

В частности, 6,9 млрд рублей добавят на заработную плату работников бюджетных учреждений, в том числе на «указные» категории +5,7 млрд рублей; 5,1 млрд рублей выделят на выплаты участникам СВО и их семьям; приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для вводных объектов составит 4,4 млрд рублей; 3,5 млрд рублей добавят на выплаты на улучшение жилищных условий многодетных семей и семей с детьми-инвалидами; на реализацию нового проекта «Серебряный возраст» направят 0,5 млрд рублей.