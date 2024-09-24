Расходы бюджета Петербурга увеличили на 4,6% до конца 2024 года

«Положительная динамика поступления доходов позволяет увеличить доходы и расходы бюджета в 2024 году на 54,6 млрд рублей. Увеличение дохода составляет 4,6% по отношению к первоначально утвержденному объему. Дефицит сохраняется на уровне утвержденного бюджета», — сказала она.
В составе налоговых доходов: налог на доходы физических лиц (+53,9 млрд рублей или 11,7% к утвержденному бюджету); налоги на совокупный доход (+20,2 млрд рублей или 24,9% к утвержденному бюджету). Из числа неналоговых доходов наибольший объем корректировки приходится на доходы от размещения средств бюджета (+30,3 млрд рублей или в 5,9 раза к утвержденному бюджету).
В 2024 году увеличены текущие расходы на 38,9 млрд рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета на 3,1 млрд рублей) и расходы Адресной инвестиционной программы на 15,7 млрд рублей.
В частности, 6,9 млрд рублей добавят на заработную плату работников бюджетных учреждений, в том числе на «указные» категории +5,7 млрд рублей; 5,1 млрд рублей выделят на выплаты участникам СВО и их семьям; приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для вводных объектов составит 4,4 млрд рублей; 3,5 млрд рублей добавят на выплаты на улучшение жилищных условий многодетных семей и семей с детьми-инвалидами; на реализацию нового проекта «Серебряный возраст» направят 0,5 млрд рублей.