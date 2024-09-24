Рабочие Boeing отклонили «окончательное» предложение концерна по зарплатам

Более 30 тыс. рабочих заводов Boeing в штатах Вашингтон и Орегон начали забастовку 13 сентября. Это первая забастовка для Boeing с 2008 года.
Предыдущее трудовое соглашение между Boeing и профсоюзом было заключено еще 16 лет назад, и его действие истекло 12 сентября. Стороны начали переговоры о новом контракте в марте нынешнего года. 8 сентября Boeing договорился с профсоюзом о 25-процентном повышении зарплат в течение четырех лет, однако рабочие, требовавшие повышения зарплат на 40%, отклонили его и проголосовали за забастовку.
Последнее предложение Boeing включало повышение заработной платы на 30%, а также вдвое больший бонус за подписание соглашения, чем предлагалось изначально. При этом концерн обязал профсоюз провести голосование по этому предложению до пятницы, 27 сентября. Профсоюз отказался выполнять это требование, заявив, что новые условия должны были сначала обсуждаться с лидерами профсоюза.
«В любом случае с точки зрения логистики у нас нет возможности организовать голосование для 33 тыс. человек за несколько дней. Кроме того, новое предложение не отражает многих вещей, которые, по словам наших участников, важны для них», — цитирует Reuters главу профсоюза Джона Холдена.