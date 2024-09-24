Рабочие Boeing отклонили «окончательное» предложение концерна по зарплатам

Предыдущее трудовое соглашение между Boeing и профсоюзом было заключено еще 16 лет назад, и его действие истекло 12 сентября. Стороны начали переговоры о новом контракте в марте нынешнего года. 8 сентября Boeing договорился с профсоюзом о 25-процентном повышении зарплат в течение четырех лет, однако рабочие, требовавшие повышения зарплат на 40%, отклонили его и проголосовали за забастовку.