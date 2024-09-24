Промышленность поверила в похолодание. Мониторинг конъюнктуры

«Охлаждение экономики, которое наблюдают не только аналитики с чиновниками, но чувствуют и предприятия, заставило последние вернуться к минимизации запасов готовой продукции», — фиксируют в ИНП РАН. В сентябре баланс оценок запасов готовой продукции стал отрицательным — доля ответов «выше нормы» стала меньше доли ответов «ниже нормы» (см. график). Автор исследования Сергей Цухло отмечает, что формально это внесло положительный вклад в динамику индекса как стимул для роста производства, но в условиях сжатия спроса и выпуска «такая политика управления запасами готовой продукции демонстрирует высокую уверенность промышленности в реализации негативных сценариев». В результате планы выпуска в сентябре продолжили снижаться, потеряв еще 3 пункта за первые две декады месяца и опустившись до плюс 9 пунктов. В ноябре 2023 года этот показатель составлял 29 пунктов — максимум с февраля 2022 года.