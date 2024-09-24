Промышленность поверила в похолодание. Мониторинг конъюнктуры

В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) опубликовали результаты первых конъюнктурных исследований состояния промышленности в сентябре 2024 года (по данным на 19 сентября). Исходный индекс промышленного оптимизма пока стабилизировался на уровне августа 2024 года, худшего с января 2023 года: опросные показатели для его расчета менялись разнонаправленно.
Символический и формально положительный вклад в динамику индикатора промышленного оптимизма внесли оценки предприятиями изменений спроса на промышленную продукцию, отмечают авторы исследования. Этот показатель вырос на 2 пункта, но остался отрицательным — продажи в сентябре продолжали сокращаться чуть менее интенсивно, чем в августе. Замедление падения спроса не переломило роста неудовлетворенности предприятий текущими продажами. Доля оценок «ниже нормы» достигла 20-месячного максимума — 32%.
«Охлаждение экономики, которое наблюдают не только аналитики с чиновниками, но чувствуют и предприятия, заставило последние вернуться к минимизации запасов готовой продукции», — фиксируют в ИНП РАН. В сентябре баланс оценок запасов готовой продукции стал отрицательным — доля ответов «выше нормы» стала меньше доли ответов «ниже нормы» (см. график). Автор исследования Сергей Цухло отмечает, что формально это внесло положительный вклад в динамику индекса как стимул для роста производства, но в условиях сжатия спроса и выпуска «такая политика управления запасами готовой продукции демонстрирует высокую уверенность промышленности в реализации негативных сценариев». В результате планы выпуска в сентябре продолжили снижаться, потеряв еще 3 пункта за первые две декады месяца и опустившись до плюс 9 пунктов. В ноябре 2023 года этот показатель составлял 29 пунктов — максимум с февраля 2022 года.
В июле в индустрии продолжилась «отрицательная коррекция» выпуска после роста в первом квартале и скачка в мае 2024 года, оценивали ране в ЦМАКП по данным Росстата. «О формировании полноценной тенденции сокращения производства (с учетом предшествующей позитивной динамики) говорить пока преждевременно, но закрепление стагнации налицо», — заключали в центре. С августа индикатор ИНП РАН фиксирует сильный спад.