Подсчитан размер средней зарплаты в России

Больше всего заработная плата выросла в Татарстане — на 23,4 процента — и составила по итогам января-июня 82,1 тысячи рублей. Кроме того, существенное повышение окладов отмечено в Курганской (плюс 22,8 процента), Астраханской (плюс 20,8 процента), а также Оренбургской и Челябинской областях (по 20,7 процента).