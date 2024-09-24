Основной индекс на фондовой бирже Шанхая вырос более чем на 4%

ШАНХАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Ростом основного индекса более чем на 4% завершились во вторник торги на фондовой бирже Шанхая. Соответствующая позитивная динамика зафиксирована на сайте торговой площадки.
Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс «Шанхай композит» подскочил на 4,15%, до отметки 2863,12, однако все же остался ниже психологической отметки в 3000. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке («голубые фишки»), вырос на 4,86%. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market прибавил на 3,73%. В положительной зоне оказались все основные сводные индексы. Самое большой рост продемонстрировали индексы промышленности, торговли, энергетики и потребления.
Ростом котировок завершились торги и на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки «Шэньчжэнь компонент» поднялся на 4,36%, до 8435,70. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 4,33%.
Значительный рост котировок на фондовых рынках материкового Китая отмечен после снижения во вторник Народным банком Китая (Центробанк) ключевой ставки. Согласно заявлению регулятора, в ближайшее время на 0,5 п.п. будет снижена норма резервных требований для финучреждений, что позволит в долгосрочной перспективе повысить ликвидность рынка примерно на 1 трлн юаней (более $141 млрд по текущему курсу). Китай постоянно понижает среднюю норму резервных требований для финансовых учреждений. Ставка опустилась с 14,9% в январе 2018 года до 7% на текущий момент.