Основной индекс на фондовой бирже Шанхая вырос более чем на 4%

Значительный рост котировок на фондовых рынках материкового Китая отмечен после снижения во вторник Народным банком Китая (Центробанк) ключевой ставки. Согласно заявлению регулятора, в ближайшее время на 0,5 п.п. будет снижена норма резервных требований для финучреждений, что позволит в долгосрочной перспективе повысить ликвидность рынка примерно на 1 трлн юаней (более $141 млрд по текущему курсу). Китай постоянно понижает среднюю норму резервных требований для финансовых учреждений. Ставка опустилась с 14,9% в январе 2018 года до 7% на текущий момент.