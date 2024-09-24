Опять АИ-95. АЗС ищут избавления от убытков при продаже этой марки бензина

В сентябре—октябре обычно биржевые котировки находятся под давлением в связи с тем, что при сохранении относительно высокого спроса на топливо российские НПЗ проводят плановые ремонты. Кроме того, сохраняется риск и внеплановых ремонтов из-за продолжающихся налетов дронов. В таких условиях, чтобы не допустить резкого роста цен на топливо, правительство пошло на превентивные меры, дополнительно запретив экспорт бензина до конца 2024 года. Но, вероятно, фактически он продлится до конца октября, как изначально предлагало Минэнерго. Изначально в этом году эта мера была введена на март—август, но с 20 мая по конец июня, а затем — до конца июля правительство сделало исключение, открыв экспорт бензина для нефтекомпаний.