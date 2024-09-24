Опять АИ-95. АЗС ищут избавления от убытков при продаже этой марки бензина

Чистая маржа реализации АИ-92 и АИ-95 на АЗС в среднем по РФ составляет 30 коп. и минус 4,2 ₽ за литр топлива соответственно, подсчитал «Петромаркет» по запросу «Ъ». Таким образом, операторы АЗС генерируют убытки при продаже АИ-95 третий месяц подряд, несмотря на снижение оптовых цен, начавшееся в первой декаде сентября.
По ожиданиям «Петромаркета» ситуация с АИ-95 в скором времени нормализуется за счет падения мелкооптовых цен на продукт вслед за биржевыми котировками: «Падение мелкооптовых цен позволит и маржу АЗС вывести в положительную зону».
По оценкам «Петромаркета», чистая маржа мелкооптовой торговли АИ-95 в среднем по стране «высока» и составляет 7 тыс. руб. за тонну, в середине июля — минус 2 тыс. руб. за тонну.
О том, что операторы АЗС стали терпеть убытки при продаже АИ-95, «Ъ» сообщал еще 25 июля, что было обусловлено существенным ростом оптовой стоимости топлива. В начале сентября биржевые котировки АИ-95, которые непрерывно росли в июне—июле, а в августе были относительно стабильны, приступили к снижению на фоне дешевеющей нефти. С начала сентября стоимость АИ-95 на СПбМТСБ снизилась на 6%. 23 сентября АИ-92 и АИ-95 подорожали на 1,3% и 0,3%, до 60,5 тыс. руб. и 67,2 тыс. руб. за тонну.
Стремительный рост оптовых бензиновых котировок привел к тому, что темпы увеличения стоимости топлива на АЗС опередили инфляцию. По данным Росстата, за
Источник «Ъ» на топливном рынке ожидает, что экономика продаж АИ-95 выйдет в положительную зону лишь во второй половине октября, когда подешевевшие биржевые объемы начнут продаваться на АЗС и возникнет потенциал для снижения цен.
По его словам, независимые АЗС летом в условиях подорожания бензина в оптовом сегменте вынуждены были поднять цены на заправках для компенсации убытков, из-за чего произошел отток клиентов.
В сентябре—октябре обычно биржевые котировки находятся под давлением в связи с тем, что при сохранении относительно высокого спроса на топливо российские НПЗ проводят плановые ремонты. Кроме того, сохраняется риск и внеплановых ремонтов из-за продолжающихся налетов дронов. В таких условиях, чтобы не допустить резкого роста цен на топливо, правительство пошло на превентивные меры, дополнительно запретив экспорт бензина до конца 2024 года. Но, вероятно, фактически он продлится до конца октября, как изначально предлагало Минэнерго. Изначально в этом году эта мера была введена на март—август, но с 20 мая по конец июня, а затем — до конца июля правительство сделало исключение, открыв экспорт бензина для нефтекомпаний.
Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов ожидает, что в связи с завершением отпускного сезона и уборочных сельскохозяйственных работ в октябре начнется стагнация спроса на топливо, что вкупе с запретом экспорта бензина (актуально для АИ-92, который в основном поставляется на экспорт) приведет к дальнейшему снижению цен в крупном и мелком опте. Это, в свою очередь, улучшит положение бизнеса АЗС, отмечает аналитик.