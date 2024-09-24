Около 13 млн россиян выплачивают одновременно по три кредита

«В значительной части семей ипотечный кредит — не единственный. А есть еще параллельно потребительские кредиты на различные цели. У почти 13 млн человек сегодня в нашей стране три и более кредита. А это значит, что к этой финансовой нагрузке ипотечной добавляется еще и нагрузка по оплате потребительских кредитов различных», — сказала она.