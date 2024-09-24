Около 13 млн россиян выплачивают одновременно по три кредита

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Порядка 13 млн человек в России одновременно выплачивают не менее трех потребительских кредитов. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на площадке демографического форума, который проходит в Сочи.
«В значительной части семей ипотечный кредит — не единственный. А есть еще параллельно потребительские кредиты на различные цели. У почти 13 млн человек сегодня в нашей стране три и более кредита. А это значит, что к этой финансовой нагрузке ипотечной добавляется еще и нагрузка по оплате потребительских кредитов различных», — сказала она.
Баталина отметила, что в условиях высокой закредитованности россиян на первый план для роста рождаемости выходят экономические меры. В их числе рост минимального размера оплаты труда, повышение трудовых доходов граждан, содействие их предпринимательской активности, поддержание инфляции на низком уровне. «На это направлены все приоритетные направления развития, которые были объявлены президентом [России Владимиром Путиным]», — добавила замминистра.
V Всероссийский демографический форум проходит на площадке Сочинского института (филиала) РУДН с 23 по 27 сентября. Он объединяет российских и зарубежных ученых, представителей органов государственной власти и гражданского общества для обсуждения приоритетных национальных интересов страны, связанных с обеспечением демографической безопасности.