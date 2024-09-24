Нефть. Ураган и китайские стимулы

Технически картина остается довольно слабой — невозможность закрепиться выше $75 за баррель делает положение актива нестабильным с риском обратного сползания в блок $70−72 за баррель.
До экспирации ближнего контракта остается неделя.
Сегодня в центре внимания рынка — недельное изменение запасов в США от API, ежегодный отчет ОПЕК World Oil Outlook.
Новостной фон
∙ Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна готова пойти на деэскалацию напряженности в отношениях с Израилем, если увидит аналогичную мотивацию с другой стороны.
∙ В Китае приняты масштабные меры стимулирования экономики
∙ По информации Bloomberg, правительство России на следующие три года прогнозирует снижение нефтегазовых доходов. Причины — снижения цен на энергоносители и более мягкий налоговый режим для Газпрома.
∙ США и Мексика в течение нескольких дней будут подвержены сильным ураганам, которые придут из Атлантического и Тихого океанов. Американские производители нефти вчера эвакуировали персонал с нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе.
∙ Цены на природный газ в США выросли из-за опасений по поводу надвигающегося шторма.
∙ Согласно опросу Reuters, запасы нефти и дистиллятов в США, вероятно, снизились на прошлой неделе, а цены на бензин выросли. Сегодня свои данные опубликует Американский институт нефти. Официальные цифры по запасам поступят завтра от Управления энергетической информации США.
∙ Генсек ОПЕК рассчитывает на сотрудничество с Бразилией в ближайшие годы. Заявление прозвучало после того, как в конце прошлого года министр энергетики Бразилии намекнул на возможное присоединение страны к ОПЕК+.
Продолжается восходящая динамика во фьючерсах на природный газ. 26 сентября ожидается экспирация ближнего контракта, и, вероятно, она завершится на позитивной ноте. Следующий фьючерс торгуется на уровне $2,871 за MMBtu.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»