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Нефть. Ураган и китайские стимулы

Нефть марки Brent продолжает консолидироваться под сопротивлением, которое располагается чуть выше $75 за баррель. Поддержку котировкам в моменте оказывают напряженная ситуация на Ближнем Востоке и новости о новых мерах по стимулированию китайской экономики. Подробнее — рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Технически картина остается довольно слабой — невозможность закрепиться выше $75 за баррель делает положение актива нестабильным с риском обратного сползания в блок $70−72 за баррель.

До экспирации ближнего контракта остается неделя.

Сегодня в центре внимания рынка — недельное изменение запасов в США от API, ежегодный отчет ОПЕК World Oil Outlook.

Новостной фон

∙ Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна готова пойти на деэскалацию напряженности в отношениях с Израилем, если увидит аналогичную мотивацию с другой стороны.

∙ В Китае приняты масштабные меры стимулирования экономики

∙ По информации Bloomberg, правительство России на следующие три года прогнозирует снижение нефтегазовых доходов. Причины — снижения цен на энергоносители и более мягкий налоговый режим для Газпрома.

∙ США и Мексика в течение нескольких дней будут подвержены сильным ураганам, которые придут из Атлантического и Тихого океанов. Американские производители нефти вчера эвакуировали персонал с нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе.

∙ Цены на природный газ в США выросли из-за опасений по поводу надвигающегося шторма.

∙ Согласно опросу Reuters, запасы нефти и дистиллятов в США, вероятно, снизились на прошлой неделе, а цены на бензин выросли. Сегодня свои данные опубликует Американский институт нефти. Официальные цифры по запасам поступят завтра от Управления энергетической информации США.

∙ Генсек ОПЕК рассчитывает на сотрудничество с Бразилией в ближайшие годы. Заявление прозвучало после того, как в конце прошлого года министр энергетики Бразилии намекнул на возможное присоединение страны к ОПЕК+.

Продолжается восходящая динамика во фьючерсах на природный газ. 26 сентября ожидается экспирация ближнего контракта, и, вероятно, она завершится на позитивной ноте. Следующий фьючерс торгуется на уровне $2,871 за MMBtu.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»