Мировой туризм почти вернулся к допандемийному уровню

Между тем некоторые регионы не только вернулись к доковидным значениям, но и заметно превысили их. Так, число международных прибытий в страны Ближнего Востока за семь месяцев выросло на 26% по сравнению с уровнем 2019 года. Африка за период приняла на 7% больше туристов, чем за январь — июль 2019-го.