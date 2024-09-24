Минпромторг допустил рост выпуска электроники в РФ на треть

«По итогам 2024 года мы прогнозировали 2,8 трлн рублей, но результаты семи месяцев (1,51 трлн рублей) позволяют говорит о том, что есть все предпосылки превзойти отметку в 3,5 трлн рублей, то есть вырасти на треть по отношению к 2023 году», — сказал он.