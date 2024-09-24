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Минпромторг допустил рост выпуска электроники в РФ на треть

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Производство электронной продукции в России по итогам 2024 года может увеличиться по сравнению с 2023 годом на треть и превысить 3,5 трлн рублей. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника-2024».

Источник: Freepik

По итогам 2023 года в РФ было выпущено электронной продукции, включая компоненты и аппаратуру, на 2,6 трлн рублей, следует из презентации Шпака.

«По итогам 2024 года мы прогнозировали 2,8 трлн рублей, но результаты семи месяцев (1,51 трлн рублей) позволяют говорит о том, что есть все предпосылки превзойти отметку в 3,5 трлн рублей, то есть вырасти на треть по отношению к 2023 году», — сказал он.

Говоря о рынке автомобильной электроники, замминистра подчеркнул, что за три года отрасль показала существенный рост. «Мы практически на сегодня перешагнули планку 70% с точки зрения номенклатуры на борту автомобиля, производящегося в Российской Федерации. Это уже аппаратура собственного российского производства. Сейчас стоит задача о замещении компонентов в составе этой аппаратуры на отечественную», — отметил замглавы Минпромторга.