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Маск проиграл судебный процесс по иску сотрудника Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Илон Маск проиграл судебный процесс по иску сотрудника Twitter (сейчас X), который добивался от владельца компании выплаты ему выходного пособия после массовых увольнений в компании в 2022 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое ознакомилось с вердиктом суда.

Источник: Reuters

В соответствии с ним истец «получит полный пакет выходного пособия», говорится в заявлении адвоката Шеннон Лисс-Риордан. По ее словам, такое решение может дать зеленый свет другим подобным делам, касающимся выходных пособий. Лисс-Риордан проинформировала, что еще 15 дел прошли арбитражные слушания, и она ожидает, что в ближайшие пару месяцев будут вынесены новые удовлетворительные решения.

Она выразила надежду, что вследствие подобного развития событий «Twitter/X будет готов сесть за стол переговоров и договориться об урегулировании для всех».

Как сообщалось ранее, бывшие сотрудники компании X подали около 2,2 тыс. заявлений в арбитражный суд против Маска за невыплату пособий после увольнения. Четыре американских сенатора направили письмо предпринимателю, которого обвинили в нарушении законодательства США после массовых увольнений сотрудников. Законодатели опасались, что после сокращения штата и «поспешного запуска новых проектов» компания не сможет выполнять все обязательства.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. После приобретения Twitter бизнесмен провел массовые увольнения. В результате штат компании сократился с 7,5 тыс. человек примерно до 2 тыс. человек.