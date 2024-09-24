Маск проиграл судебный процесс по иску сотрудника Twitter

В соответствии с ним истец «получит полный пакет выходного пособия», говорится в заявлении адвоката Шеннон Лисс-Риордан. По ее словам, такое решение может дать зеленый свет другим подобным делам, касающимся выходных пособий. Лисс-Риордан проинформировала, что еще 15 дел прошли арбитражные слушания, и она ожидает, что в ближайшие пару месяцев будут вынесены новые удовлетворительные решения.
Она выразила надежду, что вследствие подобного развития событий «Twitter/X будет готов сесть за стол переговоров и договориться об урегулировании для всех».
Как сообщалось ранее, бывшие сотрудники компании X подали около 2,2 тыс. заявлений в арбитражный суд против Маска за невыплату пособий после увольнения. Четыре американских сенатора направили письмо предпринимателю, которого обвинили в нарушении законодательства США после массовых увольнений сотрудников. Законодатели опасались, что после сокращения штата и «поспешного запуска новых проектов» компания не сможет выполнять все обязательства.
27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. После приобретения Twitter бизнесмен провел массовые увольнения. В результате штат компании сократился с 7,5 тыс. человек примерно до 2 тыс. человек.