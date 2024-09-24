Маск проиграл судебный процесс по иску сотрудника Twitter

В соответствии с ним истец «получит полный пакет выходного пособия», говорится в заявлении адвоката Шеннон Лисс-Риордан. По ее словам, такое решение может дать зеленый свет другим подобным делам, касающимся выходных пособий. Лисс-Риордан проинформировала, что еще 15 дел прошли арбитражные слушания, и она ожидает, что в ближайшие пару месяцев будут вынесены новые удовлетворительные решения.