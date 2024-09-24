Льготы отправляют на продленку. В правительстве распланировали господдержку микроэлектроники

Также премьер отчитался о росте производства микроэлектроники в РФ: за четыре года из бюджета было выделено свыше 430 млрд руб. для отрасли. «По итогам первого полугодия объем производства электроники и оптических изделий вырос на 35% относительно соответствующего периода 2023 года», — говорит Мишустин. Рост радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления составил почти 60%, коммуникационной, радио- и телевизионной аппаратуры, а также телевизионных камер — на 40%, сообщил премьер.