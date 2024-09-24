Льготы отправляют на продленку. В правительстве распланировали господдержку микроэлектроники

В рамках форума «Микроэлектроника 2024» премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 сентября сообщил, что государство планирует продлить на три года льготную налоговую ставку на прибыль и пониженный тариф страховых взносов для разработчиков электроники. По его словам, за 2023 год российские компании благодаря этим мерам сэкономили свыше 70 млрд руб.
Сейчас компании-производители микроэлектроники, включенные в профильный реестр Минпромторга, пользуются льготным налогом на прибыль, зачисляемым в федеральный бюджет, по ставке 3%, и по ставке 0% — в части налога на прибыль в региональный бюджет. Тарифы по страховым взносам для компаний составляют 7,6%.
Помимо этого, сообщил Михаил Мишустин, планируется расширить эти льготы на предприятия электронного машиностроения и компании-производители специальных материалов и веществ, которые применяются в производстве микроэлектроники: «Данный законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства».
Также премьер отчитался о росте производства микроэлектроники в РФ: за четыре года из бюджета было выделено свыше 430 млрд руб. для отрасли. «По итогам первого полугодия объем производства электроники и оптических изделий вырос на 35% относительно соответствующего периода 2023 года», — говорит Мишустин. Рост радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления составил почти 60%, коммуникационной, радио- и телевизионной аппаратуры, а также телевизионных камер — на 40%, сообщил премьер.
В Минпромторге «Ъ» сообщили, что по итогам взаимодействия с отраслью видят острую необходимость поддержки организаций, относящихся к сфере электронного машиностроения: «Ведется работа по распространению льгот на предприятия, относящиеся к указанной сфере». Минпромторг ожидает, что применение льгот позволит таким предприятиям увеличить объем инвестиций в основной капитал, НИОКР, а также в приобретение оборудования и измерительной техники.
Василий Шпак, замглавы Минпромторга, в интервью CNews, апрель:
«Внешнеполитическая ситуация нам помогает, но без помощи государства еще некоторое время не справиться».
Производители электроники в целом положительно оценивают планы правительства по расширению льгот на смежные отрасли. Основой любой электронной компонентной базы являются базовые материалы, используемые в широкой номенклатуре микроэлектронной и радиоэлектронной продукции, их стимулирование должно вестись на уровне, соразмерном с поддержкой радиоэлектронных предприятий, говорит директор по взаимодействию с органами власти производителя электроники и компонентов GS Group Михаил Доброхотов. Аналогичного мнения он придерживается, говоря о поддержке предприятий, выпускающих средства производства (машиностроение).
В ГК «Элемент» (совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и АФК «Система») соглашаются, что для эффективного импортозамещения отрасли необходимо содействие государства. В МЦСТ (разрабатывает процессор «Эльбрус») считают, что мера позволит снизить накладные расходы и налоговые отчисления отраслевым компаниям. Однако, по словам собеседника «Ъ» в одном из производителей микроэлектроники, решающее значение для компаний, занимающихся серийным производством, имеет «стабильное и доступное долгосрочное финансирование». Текущая ключевая ставка рефинансирования ЦБ делает этот вопрос решающим для развития отрасли (в 2024 году ставка равна ключевой ставке ЦБ, с сентября показатель составляет 19%).