Крупнейшая экономика Европы стала вызывать все больше опасений

В свою очередь, экономисты уже начали ухудшать прогнозы на этот год. Некоторые прогнозируют небольшой спад. Фюст заявил о рисках «отрицательного роста». Пока в стране наблюдается рост располагаемых доходов, что, однако, пока не трансформировалось в потребление. В такой ситуации повышение нормы сбережений говорит о том, что люди обеспокоены будущим.