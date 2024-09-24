Кредитная история: зачем она нужна россиянам и можно ли ее исправить

Кредитную историю собирают бюро кредитных историй по частям из разных банков, в которых клиент брал кредиты, поэтому где-то может закрасться ошибка.
Заемщик должен заботиться о кредитной истории и проверять правильность размещенной там информации. Банк может передать неполную информацию или несвоевременно. Иногда мошенники оформляют по чужому паспорту займы, и эти данные появляются в кредитной истории.
Запросить кредитную историю можно в бюро кредитных историй два раза в год бесплатно. Если в ней обнаружится ошибка — отправьте запрос кредитору, сообщите о неточности или требуйте документы, которые подтверждают выдачу кредита.
Если заемщик имеет плохую кредитную историю, улучшить ее может только сам заемщик. Для этого можно купить в кредит что-то недорогое и аккуратно его выплачивать. Несколько таких небольших добросовестно выплаченных кредитов помогут сделать кредитную историю лучше. А если кто-то обещает вам улучшить кредитную историю за деньги — не верьте! Это мошенники.
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