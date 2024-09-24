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Кредитная история: зачем она нужна россиянам и можно ли ее исправить

Кредитная история — это электронный документ, по которому банк оценивает надежность заемщика: насколько добросовестно он выполняет свои долговые обязательства. На что она влияет и что делать, если успел «загубить» свою историю? На этот вопрос Финансам Mail ответила эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

Кредитную историю собирают бюро кредитных историй по частям из разных банков, в которых клиент брал кредиты, поэтому где-то может закрасться ошибка.

Заемщик должен заботиться о кредитной истории и проверять правильность размещенной там информации. Банк может передать неполную информацию или несвоевременно. Иногда мошенники оформляют по чужому паспорту займы, и эти данные появляются в кредитной истории.

Запросить кредитную историю можно в бюро кредитных историй два раза в год бесплатно. Если в ней обнаружится ошибка — отправьте запрос кредитору, сообщите о неточности или требуйте документы, которые подтверждают выдачу кредита.

Если заемщик имеет плохую кредитную историю, улучшить ее может только сам заемщик. Для этого можно купить в кредит что-то недорогое и аккуратно его выплачивать. Несколько таких небольших добросовестно выплаченных кредитов помогут сделать кредитную историю лучше. А если кто-то обещает вам улучшить кредитную историю за деньги — не верьте! Это мошенники.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»