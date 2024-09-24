Кредитная история: зачем она нужна россиянам и можно ли ее исправить

Если заемщик имеет плохую кредитную историю, улучшить ее может только сам заемщик. Для этого можно купить в кредит что-то недорогое и аккуратно его выплачивать. Несколько таких небольших добросовестно выплаченных кредитов помогут сделать кредитную историю лучше. А если кто-то обещает вам улучшить кредитную историю за деньги — не верьте! Это мошенники.