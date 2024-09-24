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Катырин: производственные МСП должны приоритетно получать льготные кредиты

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Малые и средние предприятия, занятые производством, должны приоритетно получать льготное финансирование. Такое мнение ТАСС высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Источник: РИА "Новости"

Этот механизм, как считает он, необходимо предусмотреть в разрабатываемом федеральном проекте по поддержке МСП.

«Сейчас правительство ведет разработку федерального проекта по развитию МСП, который с будущего года станет частью нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика”. Идет работа над уточнением ключевых финансовых инструментов для бизнеса, в том числе условий по программам льготного кредитования. Мы предлагаем, чтобы доступ к этим программам сохранился для тех же сфер, но заявки от производственного бизнеса рассматривались в приоритетном порядке», — отметил он.

В частности, как уточнил Катырин, речь идет о программе 1764, которой предусмотрены льготные банковские кредиты для обрабатывающих производств, туризма, сферы высоких технологий и других.

«Такой же принцип приоритетности для производственных МСП мы предлагаем и для зонтичных поручительств. Это способ получить кредит в банке до 1 млрд рублей, если у организации не хватает залога. По сути, это гарантия государства перед банком», — пояснил он.

МСП в производстве

Катырин добавил, что в России доля МСП в производстве, по различным оценкам, составляет от 6% до 10%, в то время как в Китае, ряде европейских стран в среднем находится на уровне не ниже 20%.

«Именно на их развитии в первую очередь следует сконцентрировать государственную поддержку в новом федеральном проекте, рассчитанном на ближайшую шестилетку», — заключил он.