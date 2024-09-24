Катырин: производственные МСП должны приоритетно получать льготные кредиты

«Сейчас правительство ведет разработку федерального проекта по развитию МСП, который с будущего года станет частью нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика”. Идет работа над уточнением ключевых финансовых инструментов для бизнеса, в том числе условий по программам льготного кредитования. Мы предлагаем, чтобы доступ к этим программам сохранился для тех же сфер, но заявки от производственного бизнеса рассматривались в приоритетном порядке», — отметил он.