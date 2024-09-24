Кабмин обсудит проект бюджета на 2025−2027 годы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство на заседании обсудит проект федерального бюджета на ближайшие три года и пакет сопутствующих законопроектов.
В их числе проект прогноза социально-экономического развития России на 2025−2027 годы, проект единой денежно-кредитной политики, а также проект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ранее Минтруд предложил повысить МРОТ с 1 января 2025 года на 16,6% — до 22 440 рублей.
На одном из предыдущих заседаний премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что бюджет на ближайшие три года предусматривает финансирование всех приоритетов и социальных гарантий. Он отмечал, что проект бюджета, как полагается по закону, после одобрения правительством будет внесен в Госдуму до 1 октября. Далее документ рассматривается парламентом и на финальном этапе утверждается президентом.
Другие темы заседания
Кабмин также рассмотрит проект изменений в закон «О космической деятельности». Согласно документу, граждане — собственники космических объектов, планируемых к запуску в космическое пространство, будут обязаны представлять в Роскосмос информацию о них, включая функциональные характеристики и техническое состояние.
Еще один проект в повестке предлагает наделить правительство полномочиями устанавливать порядок деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, выполняющих противофонтанные работы на объектах бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата и объектах подземного хранения газа, требования к их составу и оснащенности, а также порядок расчета стоимости их обслуживания.
Кроме того, кабмин планирует рассмотреть проект, вносящий изменения в закон об акционерных обществах и статью закона об обществах с ограниченной ответственностью. Документ направлен на регулирование общественных отношений, связанных с управлением в таких организациях.