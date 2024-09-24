Кабмин обсудит проект бюджета на 2025−2027 годы

На одном из предыдущих заседаний премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что бюджет на ближайшие три года предусматривает финансирование всех приоритетов и социальных гарантий. Он отмечал, что проект бюджета, как полагается по закону, после одобрения правительством будет внесен в Госдуму до 1 октября. Далее документ рассматривается парламентом и на финальном этапе утверждается президентом.