Исследование показало, что 11% компаний в России сотрудничают с вузами

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Каждый второй работодатель в России поддерживает возврат к системе распределения выпускников вузов, также каждая девятая компания уже сотрудничает с университетами. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
В опросе приняли участие 1 тыс. представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны.
«Каждая девятая компания (11%) уже наладила систему сотрудничества с вузами по вопросам трудоустройства выпускников. Чаще всего процесс выстроен в крупных организациях с численностью персонала свыше 1 тыс. человек (39%)», — говорится в итогах исследования.
Кроме того, 53% компаний отметили, что хотели бы участвовать в программе распределения выпускников вузов в случае, если государство решит вернуться к этой системе. Наиболее заинтересованы в работниках по распределению в медицине и фармацевтике (61%), а также производстве (57%). Каждая вторая компания из сферы продаж, услуг и строительства также высказалась за возврат к системе распределения выпускников вузов.
Согласно исследованию, о необходимости реанимации системы распределения чаще говорят в регионах (61%). «Испытывая кадровый голод, региональные предприятия, чаще, чем работодатели двух столиц, уже сейчас взаимодействуют с вузами по трудоустройству молодых специалистов (18%), в Москве и в Санкт-Петербурге процесс налажен в 10% и 8% организаций соответственно», — выяснили аналитики.