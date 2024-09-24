Исследование показало, что 11% компаний в России сотрудничают с вузами

Кроме того, 53% компаний отметили, что хотели бы участвовать в программе распределения выпускников вузов в случае, если государство решит вернуться к этой системе. Наиболее заинтересованы в работниках по распределению в медицине и фармацевтике (61%), а также производстве (57%). Каждая вторая компания из сферы продаж, услуг и строительства также высказалась за возврат к системе распределения выпускников вузов.