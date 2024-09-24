Ипотека большими банками. Жилищные кредиты становятся уделом очень хороших заемщиков и крупных участников рынка

Как отмечает Юрий Беликов, для средних и мелких банков ипотека сейчас малоинтересна, потому что выделенные на них лимиты по оставшимся льготным программам невелики, а на рыночную ипотеку стремительно падает спрос. «К тому же у небольших кредитных организаций традиционно есть проблема с длинным и устойчивым фондированием, необходимым для выдачи ипотечных кредитов», — указывает эксперт. Для крупных кредитных организаций все эти проблемы в целом тоже актуальны, их маржа по ипотеке невелика, и они также столкнулись с падением платежеспособного спроса. «Но, как основные проводники льготных программ, они, конечно, будут утилизировать те лимиты, которые им выделяют», — пояснил господин Беликов.