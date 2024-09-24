«Экономика растет, в общем, темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики. Прогнозы были в районе 1−2%. Мы видим, что наш прогноз [по росту ВВП] сегодня на конец года — 3,8%», — сказал глава Сбера.
Греф заявил, что экономика РФ растет темпами выше прогнозов
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали эксперты, в 2024 году Сбер ожидает рост ВВП на 3,8%. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления банка Герман Греф.