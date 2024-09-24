Глава ФНС отметил активную работу в рамках налогового сотрудничества БРИКС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров отметил активную работу всех участников в рамках налогового сотрудничества БРИКС. Сегодня в Москве стартовала первая очная встреча руководителей и экспертов налоговых органов стран БРИКС после расширения объединения, сообщила пресс-служба ФНС.
Открывая заседание, Егоров отметил большую вовлеченность и активную работу всех участников в рамках налогового сотрудничества БРИКС, указали в ФНС. «Для повышения эффективности налогового сотрудничества в рамках БРИКС нам необходимо стремиться к тому, чтобы оно было максимально продуктивным, ориентированным на достижение практических результатов, приносящих пользу всем его участникам», — процитировала пресс-служба слова руководителя ФНС.
Сегодня состоялось открытие встречи руководителей и экспертов налоговых служб стран БРИКС. В ней приняли участие представители из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, ОАЭ, ЮАР. Это первая очная встреча руководителей и экспертов налоговых органов стран БРИКС после расширения объединения.
«В течение 24 и 25 сентября пройдут заседания экспертов рабочих групп по основным направлениям налогового администрирования: клиентоцентричному подходу, кадровым практикам, модернизации НДС, использованию данных, карьерных перспектив женщин и молодых специалистов в налоговых органах», — отметили в пресс-службе ФНС.
26 сентября в Москве пройдет заседание глав налоговых органов стран БРИКС, где будут подведены итоги рабочих групп и определены дальнейшие перспективы сотрудничества стран в области налогового администрирования.