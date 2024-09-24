Глава ФНС отметил активную работу в рамках налогового сотрудничества БРИКС

Открывая заседание, Егоров отметил большую вовлеченность и активную работу всех участников в рамках налогового сотрудничества БРИКС, указали в ФНС. «Для повышения эффективности налогового сотрудничества в рамках БРИКС нам необходимо стремиться к тому, чтобы оно было максимально продуктивным, ориентированным на достижение практических результатов, приносящих пользу всем его участникам», — процитировала пресс-служба слова руководителя ФНС.