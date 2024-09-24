Французский министр назвал ситуацию с дефицитом бюджета худшей за всю историю

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Франция переживает одну из худших ситуаций с дефицитом бюджета за свою историю. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявил министр экономики, финансов и промышленного суверенитета республики Антуан Арман.
«Если не считать одного-двух исключительных кризисных лет, то мы столкнулись с наиболее тяжелым дефицитом за нашу историю, — сказал министр. — В этом плане ситуация очень серьезная».
При этом он отметил, что французская экономика растет быстрее, чем германская, «которая ранее являлась примером» для Парижа.
По данным Счетной палаты, в 2023 году дефицит бюджета во Франции составил €173 млрд. Наиболее высокий уровень дефицита бюджета был зафиксирован в 2020 году и достигал €178,1 млрд.
Среди событий последних лет, вызвавших экономический спад в странах Европы, — пандемия COVID-19 и энергетический кризис, продолжавшийся с середины 2021 года, который усугубился после нарушения поставок энергоносителей из России в 2022 году.
Ранее премьер-министр республики Мишель Барнье сообщил, что государственный долг Франции превысил €3 трлн, а экономика страны находится в крайне сложной ситуации.