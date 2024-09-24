ФАС выявила картель на 827,9 млн рублей в сфере ЖКХ

«Шесть компаний подозреваются антимонопольным органом в сговоре на торгах, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл, — отметили в службе. — Часть торговых процедур проводилась в рамках реализации национального проекта “Жилье и городская среда”.