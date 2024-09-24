ФАС выявила картель на 827,9 млн рублей в сфере ЖКХ

МОСКВА, 24 сентября./ТАСС/. ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сумму более 827 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Шесть компаний подозреваются антимонопольным органом в сговоре на торгах, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл, — отметили в службе. — Часть торговых процедур проводилась в рамках реализации национального проекта “Жилье и городская среда”.
ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Виват», ООО «Квадрат», ООО «Новэко», ООО «Вавилон», ООО «Экосервис» и ООО «Фрегат».
По предварительной оценке ведомства реализация картеля проходила в ходе не менее 31 закупочной процедуры и позволила его участникам заключить государственные контракты на общую сумму 827,855 млн рублей.
В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.