Эксперт предложил ввести контроль за расходами плательщиков алиментов

«Если они превышают доходы, нужно обязывать плательщика алиментов платить в процентах не от доходов, а непосредственно от расходов. Второе предложение — закрепить в Семейном кодексе норму, устанавливающую возможность продажи машин или недвижимости для уплаты алиментов, если таковых несколько, и они не используются для получения дохода», — отметил экономист. По его словам, третье предложение — закрепить обязанность уплаты алиментов в том случае, если ребенок продолжает обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения. При этом должно быть ограничение по возрасту — например, до достижения ребенком 24 лет.