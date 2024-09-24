Эксперт предложил ввести контроль за расходами плательщиков алиментов

«Если они превышают доходы, нужно обязывать плательщика алиментов платить в процентах не от доходов, а непосредственно от расходов. Второе предложение — закрепить в Семейном кодексе норму, устанавливающую возможность продажи машин или недвижимости для уплаты алиментов, если таковых несколько, и они не используются для получения дохода», — отметил экономист. По его словам, третье предложение — закрепить обязанность уплаты алиментов в том случае, если ребенок продолжает обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения. При этом должно быть ограничение по возрасту — например, до достижения ребенком 24 лет.
Он напомнил, что в 2021 году из перечня базы для алиментов были исключены доходы в натуральном виде. По мнению Балынина, это может формировать предпосылки недобросовестного поведения отдельных плательщиков алиментов. В качестве четвертого предложения эксперт вернул бы эту позицию в перечень.
Размер установленных законом алиментов сумма алиментов на одного ребенка составляет 25% от доходов плательщика, на двоих — 33,3%, на троих и более — 50% Балынин считает справедливым. Экономист пояснил, что родители в разводе договариваются о сумме алиментов или их назначает суд. Балынин добавил, что закон дает суду возможность установить выплаты и в другом размере — без соблюдения данных нормативов. То есть в действующих условиях предусмотрен индивидуальный подход с учетом специфики каждой конкретной ситуации, уточнил экономист. Это дает дополнительный шанс для справедливого размера алиментов, уверен эксперт.
В 2023 году судебные приставы взыскали с россиян 66 млрд руб. долгов по алиментам, что на 39% больше показателя за 2022 год.