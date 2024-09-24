Дума ратифицировала соглашение о взаимном признании банковских гарантий для закупок в ЕАЭС

Документ был подписан в Москве 29 августа 2023 года. Соглашение устанавливает требования к банкам, чьи гарантии будут признаваться в других государствах союза при госзакупках. Предметом соглашения является обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными на территории государства — члена принципала, для целей государственных (муниципальных) закупок, осуществляемых бенефициаром другого государства.