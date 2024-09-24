Добиться успеха и не умереть: в ОАЭ раскрыли секрет новой экономики

По ее словам, традиционная капиталистическая модель задолго до пандемии коронавируса основывалась на эффективности и измеряла успех в финансовых терминах: прибыль, ВВП и акции.
«В период коронавируса у людей было время, чтобы подумать, что мы хотим от жизни и что общество хочет построить», — сказала Нери.
По ее словам, на протяжении всей истории в каждой культуре и каждой стране бизнес существовал, чтобы зарабатывать деньги. Только финансово обеспеченные компании формировали общественные ценности. Но то, как и почему они это делали, менялось в течении времени: появилось мнение, что коммерческий и человеческий факторы могут и должны сосуществовать.
«Настало время пересмотреть наши приоритеты и привнести человеческий элемент в “новую” экономику. Общество хочет не только богатую, но и лучшую жизнь. Это означает появление времени для того, чтобы наслаждаться финансовыми наградами, а также жить счастливой и полной жизнью. Так, “новая” экономика означает не выживание, а процветание человека, пока компании строят устойчивое будущее», — добавила специалист.
Новая экономика связана с переоценкой текущей экономической модели и последующем воспитании нового поколения для создания лучшей экономической модели для лучшего общества: гибкость, вариативность, ведение бизнеса с целью. Также, подчеркнула Нери, необходимо признать, что для человека деньги — это не единственный элемент успеха.
«Мы еще не дошли до всего этого, однако экономика, где бизнес ведут с определенной целью, уже существует, предлагая больше возможностей для процветания человека, основанного на безопасности и благополучии», — заключила специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».