Добиться успеха и не умереть: в ОАЭ раскрыли секрет новой экономики

«Настало время пересмотреть наши приоритеты и привнести человеческий элемент в “новую” экономику. Общество хочет не только богатую, но и лучшую жизнь. Это означает появление времени для того, чтобы наслаждаться финансовыми наградами, а также жить счастливой и полной жизнью. Так, “новая” экономика означает не выживание, а процветание человека, пока компании строят устойчивое будущее», — добавила специалист.