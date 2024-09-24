Дефицит транспортных ресурсов: уголь из России не успевает за спросом

По информации ИПЕМ, к 2030 году мировой спрос на российский уголь увеличится на 38% по сравнению с 2023 годом и достигнет 294 млн тонн. В то же время годовой объем железнодорожных перевозок угля на экспорт по сети РЖД вырастет только на 25%, составив 234 млн тонн. Аналитики также подсчитали, что перевалочные мощности российских портов позволят обрабатывать до 493 млн тонн угля, что на 50% больше, чем в 2023 году.