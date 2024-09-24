Дефицит транспортных ресурсов: уголь из России не успевает за спросом

Согласно данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), международный спрос на российский уголь будет расти до 2030 года в 1,5 раза быстрее, чем возможности его вывоза по железной дороге. Доклад, подготовленный руководителем отдела исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Михаилом Ширыборовым, оказался в распоряжении газеты «Ведомости».
По информации ИПЕМ, к 2030 году мировой спрос на российский уголь увеличится на 38% по сравнению с 2023 годом и достигнет 294 млн тонн. В то же время годовой объем железнодорожных перевозок угля на экспорт по сети РЖД вырастет только на 25%, составив 234 млн тонн. Аналитики также подсчитали, что перевалочные мощности российских портов позволят обрабатывать до 493 млн тонн угля, что на 50% больше, чем в 2023 году.
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