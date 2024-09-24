ЦБ выступил против безальтернативного страхования операторов данных

«В ответ на рекомендации секции по обеспечению технологического суверенитета и информационной безопасности РФ мне поступил ответ Центробанка, в котором говорится о том, что если финансовое обеспечение будет установлено обязательным условием работы операторов персональных данных, то механизм страхования должен рассматриваться наряду с другими способами финансового обеспечения ответственности. В ЦБ полагают, что введение безальтернативной обязанности по страхованию без заинтересованности страхового рынка в таком продукте может привести к серьезным проблемам в этой сфере», — рассказал сенатор.