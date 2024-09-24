ЦБ выступил против безальтернативного страхования операторов данных

«В ответ на рекомендации секции по обеспечению технологического суверенитета и информационной безопасности РФ мне поступил ответ Центробанка, в котором говорится о том, что если финансовое обеспечение будет установлено обязательным условием работы операторов персональных данных, то механизм страхования должен рассматриваться наряду с другими способами финансового обеспечения ответственности. В ЦБ полагают, что введение безальтернативной обязанности по страхованию без заинтересованности страхового рынка в таком продукте может привести к серьезным проблемам в этой сфере», — рассказал сенатор.
Шейкин уточнил, что по мнению Банка России, для создания работающего механизма страхования ответственности операторов персональных данных и выработки условий соответствующего страхового продукта, необходимо взаимодействие с представителями страхового сообщества.
Зампред Совета по цифровизации отметил, что согласно позиции ЦБ РФ, использование инструмента банковской гарантии в качестве финансового обеспечения ответственности операторов за утечки персональных данных по текущему законодательству является затруднительным из-за того, что «заранее сложно определить лицо, в пользу которого была выдана гарантия». Кроме того, на данный момент не определена сумма обязательства, обеспечиваемого банковской гарантией.
«С учетом наличия различных категорий персональных данных (обычные, специальные, биометрические), а также различных видов причиняемого ущерба (моральный, материальный) заранее определить размер обязательства, обеспечиваемого банковской гарантией в указанных целях, затруднительно. Таким образом, по мнению Банка России, конструкция банковской гарантии не подходит для финансового обеспечения возмещения операторами персональных данных вреда субъектам персональных данных вследствие утечек», — говорится в письме, подписанном заместителем председателя Банка России Германом Зубаревым, направленном сенатору Шейкину (копия документа есть в распоряжении ТАСС).
Создание механизмов защиты от утечек персональных данных.
Парламентарий также сообщил, что согласно поступившему на рекомендации ответу Всероссийского союза страховщиков (ВВС) за подписью его президента Евгения Уфимцева, ВСС поддерживает идею создания в России «действенных механизмов защиты граждан от утечек персональных данных» и готов принять участие в разработке методики расчета финансового обеспечения, которое направлено на возмещение причиненного в результате утечек вреда. Также союз страховщиков выражает готовность участвовать в разработке механизма обязательного внесудебного возмещения вреда пострадавшим от утечек.