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ЦБ ответил на слова Норштейна о «воровстве» «Ежика в тумане»

Банк России заявил о наличии права на использование персонажа мультфильма «Ежик в тумане» при выпуске памятной монеты, посвященной скорому 50-летию выхода картины на экраны.

Источник: Банк России

Как пишет РБК, ранее мультипликатор Юрий Норштейн заявил о «воровстве» его произведения. В ЦБ изданию заявили, что монета с ежиком выпускается при наличии договора с правообладателем, которым, согласно комментарию регулятора, является «Союзмультфильм».

В пресс-службе Центробанка сообщили, что им «гарантировано, что заключение договора не противоречит и не является нарушением условий каких-либо актов», а также «не является нарушением прав третьих лиц».

Ранее сообщалось, что серебряная монета номиналом 3 рубля выпущена тиражом в семь тысяч экземпляров. Также сообщалось о планах выпуска миллиона монет номиналом 25 рублей из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.