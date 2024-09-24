ЦБ ответил на слова Норштейна о «воровстве» «Ежика в тумане»

Как пишет РБК, ранее мультипликатор Юрий Норштейн заявил о «воровстве» его произведения. В ЦБ изданию заявили, что монета с ежиком выпускается при наличии договора с правообладателем, которым, согласно комментарию регулятора, является «Союзмультфильм».
В пресс-службе Центробанка сообщили, что им «гарантировано, что заключение договора не противоречит и не является нарушением условий каких-либо актов», а также «не является нарушением прав третьих лиц».
Ранее сообщалось, что серебряная монета номиналом 3 рубля выпущена тиражом в семь тысяч экземпляров. Также сообщалось о планах выпуска миллиона монет номиналом 25 рублей из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.