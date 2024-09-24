ЦБ ответил на слова Норштейна о «воровстве» «Ежика в тумане»

Ранее сообщалось, что серебряная монета номиналом 3 рубля выпущена тиражом в семь тысяч экземпляров. Также сообщалось о планах выпуска миллиона монет номиналом 25 рублей из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.