Британского короля сочли слишком дорогим. Королевская семья стоит налогоплательщикам более £500 млн в год

Организация Republic, выступающая за отмену монархии в Великобритании, опубликовала доклад, из которого следует, что реальные расходы на содержание королевской семьи составляют £510 млн ($680 млн) за счет налогов или упущенных доходов бюджета. При этом, согласно официальным данным, содержание королевской семьи стоит налогоплательщикам лишь £86 млн ($115 млн) в год — это так называемый суверенный грант, выделяемый из бюджета на королевскую семью. Причем и эта сумма в следующем году должна вырасти в полтора раза — до £132 млн ($176 млн).
В Republic отмечают, что официальные подсчеты не учитывают, например, расходы на безопасность королевской семьи — около £150 млн ($200 млн). Среди других скрытых расходов — траты местных властей во время королевских визитов. В общую сумму в £510 млн также входит «упущенный доход» бюджета — это прежде всего доходы герцогства Ланкастерского и герцогства Корнуоллского в размере £99 млн ($132 млн).
Эти доходы по традиции идут, соответственно, британскому монарху и наследнику престола, хотя, по мнению Republic, должны поступать в бюджет, ведь они «находятся в распоряжении парламента, а не являются частной собственностью семьи Виндзор».
Еще £96 млн ($128 млн) могли бы пойти в бюджет при коммерческом использовании королевских резиденций.
Republic требует, чтобы правительство публиковало полную картину королевских расходов, ведь деньги так или иначе идут из бюджета. Организация считает, что сейчас данные о финансировании королевской семьи непрозрачны и засекречены и что это «скандальное злоупотребление государственными деньгами». По мнению Republic, зарплата короля должна составлять £189 тыс. ($252 тыс.) и быть привязана к зарплате премьер-министра, а общие расходы на королевскую семью не могут превышать £10 млн ($13млн) в год. Кроме того, количество дворцов короля должно быть сокращено до двух — одного в Лондоне и одного за городом.
«Нам говорят, что бюджет будет болезненным (из-за необходимости сокращать расходы.— “Ъ”). Хорошо, если это правда, сокращения должны начинаться сверху. Как мы можем говорить о сокращении субсидий на отопление зимой, если мы при этом тратим полмиллиарда фунтов на членов королевской семьи?» — прокомментировал доклад генеральный директор Republic Грэм Смит.
В Букингемском дворце комментировать доклад Republic отказались. Ранее хранитель личного кошелька короля сэр Майкл Стивенс объяснял повышение суверенного гранта на следующий год тем, что до этого грант не увеличивался три года подряд, «несмотря на дополнительные расходы, связанные со сменой короля, и несмотря на двузначное инфляционное давление».