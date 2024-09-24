Британского короля сочли слишком дорогим. Королевская семья стоит налогоплательщикам более £500 млн в год

Republic требует, чтобы правительство публиковало полную картину королевских расходов, ведь деньги так или иначе идут из бюджета. Организация считает, что сейчас данные о финансировании королевской семьи непрозрачны и засекречены и что это «скандальное злоупотребление государственными деньгами». По мнению Republic, зарплата короля должна составлять £189 тыс. ($252 тыс.) и быть привязана к зарплате премьер-министра, а общие расходы на королевскую семью не могут превышать £10 млн ($13млн) в год. Кроме того, количество дворцов короля должно быть сокращено до двух — одного в Лондоне и одного за городом.