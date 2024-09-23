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Wildberries к концу года увеличит число беспилотных грузовиков на М-11

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries до конца года увеличит число беспилотных грузовиков для перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом на трассе М-11 «Нева» до 10−12 с нынешних 4, сообщила основатель Wildberries Татьяна Ким.

Источник: Shutterstock

«Сейчас у нас ездят четыре машины, к концу года будет уже 10 или 12 беспилотных машин ездить между Москвой и Питером. Большое спасибо компании “Камаз”, — сказала Ким в ходе форума “Цифровая транспортация”.

Одновременно онлайн-ретейлер совершенствует логистику внутри своих складов. «У нас на складе в Электростали ездят тоже беспилотные передвижные средства, они перевозят товары между нашими отдельными складскими блоками», — рассказала предприниматель.

С точки зрения трендов, которые компания видит для себя и для отрасли в будущем, Ким выделила роботизацию, автоматизацию, экологичность транспорта и прогнозирование. Так, онлайн-ретейлер стремится развивать скорость и качество доставки.

ТАСС — генеральный информационный партнер форума «Цифровая транспортация».