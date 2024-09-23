Wildberries к концу года увеличит число беспилотных грузовиков на М-11

«Сейчас у нас ездят четыре машины, к концу года будет уже 10 или 12 беспилотных машин ездить между Москвой и Питером. Большое спасибо компании “Камаз”, — сказала Ким в ходе форума “Цифровая транспортация”.
Одновременно онлайн-ретейлер совершенствует логистику внутри своих складов. «У нас на складе в Электростали ездят тоже беспилотные передвижные средства, они перевозят товары между нашими отдельными складскими блоками», — рассказала предприниматель.
С точки зрения трендов, которые компания видит для себя и для отрасли в будущем, Ким выделила роботизацию, автоматизацию, экологичность транспорта и прогнозирование. Так, онлайн-ретейлер стремится развивать скорость и качество доставки.
ТАСС — генеральный информационный партнер форума «Цифровая транспортация».