Вложения бизнеса в основной капитал в ИКТ за I квартал выросли на 150%

Премьер подчеркнул, что, несмотря на вызовы, которые существуют в настоящий момент, российские производители электроники инвестируют серьезные средства в научные разработки, запускают новые проекты по всей стране. «Более того, отечественные заводы сегодня поставляют продукцию не только государственным заказчикам, но и частным предприятиям, и рядовым потребителям. Сегодня на полках магазинов и на витринах маркетплейсов стали появляться российские ноутбуки, мониторы, планшеты и другая техника. Не все они еще полностью созданы здесь с нуля. Но имеют уже значимую отечественную технологическую составляющую», — сказал глава правительства.