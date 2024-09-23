Вложения бизнеса в основной капитал в ИКТ за I квартал выросли на 150%

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 сентября. /ТАСС/. Инвестиции бизнеса в основной капитал в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в I квартале 2024 года выросли на 150%. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, выступая на пленарном заседании форума «Микроэлектроника-2024».
«Стремится расширять свои проекты и бизнес. За первый квартал текущего года вложения в основной капитал в сектор информационно-коммуникационных технологий увеличились более чем на 150%», — сказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что, несмотря на вызовы, которые существуют в настоящий момент, российские производители электроники инвестируют серьезные средства в научные разработки, запускают новые проекты по всей стране. «Более того, отечественные заводы сегодня поставляют продукцию не только государственным заказчикам, но и частным предприятиям, и рядовым потребителям. Сегодня на полках магазинов и на витринах маркетплейсов стали появляться российские ноутбуки, мониторы, планшеты и другая техника. Не все они еще полностью созданы здесь с нуля. Но имеют уже значимую отечественную технологическую составляющую», — сказал глава правительства.
В целом же, по мнению Мишустина, отрасль состоит из нескольких сотен крупных компаний. «Тысячи людей, присутствующих сейчас на форуме, — яркое свидетельство положительных изменений, которые произошли в микроэлектронике, интереса к ним и настроя на дальнейшее движение вперед», — отметил он.
«Когда четыре года назад мы принимали стратегию развития отрасли, не многие верили в такой существенный рывок. Столкнувшись с ковидными ограничениями, а потом с беспрецедентным санкционным давлением, мы не просто преодолели эти вызовы. Хотя многие недоброжелатели пророчили чуть ли не откат в каменный век и полное обрушение производственной инфраструктуры. Но даже в таких сложных условиях мы продолжаем поступательно идти к достижению национальных целей развития, которые утвердил глава государства», — подчеркнул Мишустин.