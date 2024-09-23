В Москве пресекли работу теневых банкиров

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД РФ пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денег в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, незаконный оборот превышал 200 млн рублей.
«Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства РФ оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей», — написала она в Telegram-канале.
Волк отметила, что с целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах столицы. Взаимодействие с потенциальными «клиентами» осуществлялось через чат в одном из мессенджеров. Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы России. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. «За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее одного процента от суммы перевода. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 миллионов рублей», — подчеркнула представитель ведомства.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты деньги в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Предполагаемому организатору противоправной деятельности предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его сообщники устанавливаются.