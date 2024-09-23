В Москве пресекли работу теневых банкиров

Волк отметила, что с целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах столицы. Взаимодействие с потенциальными «клиентами» осуществлялось через чат в одном из мессенджеров. Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы России. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. «За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее одного процента от суммы перевода. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 миллионов рублей», — подчеркнула представитель ведомства.