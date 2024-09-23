В Госдуме оценили призыв к россиянам «затянуть пояса»

«В этом смысле люди, конечно, должны быть уверены в том, что их перспектива дает возможность погашать эти кредиты. Что касается потребительских кредитов, тут надо быть аккуратнее, потому что ставка достаточно высокая, и брать какие-то вещи, которые не так уж и нужны на сегодняшний момент, под высокие ставки, не рекомендуется. Но это не про “затянуть пояса”, потому что все-таки мы видим, что в экономике приличные темпы роста», — объяснил парламентарий.