В БиГ заявили, что РФ способствует росту достижений в мировой энергетике

Джокич назвал «очень важным» для Республики Сербской свое участие в работе Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве 26—28 сентября . По его мнению, данное мероприятие «можно сравнить с крупнейшими европейскими энергетическими встречами». Министр подчеркнул, что в контексте форума «нет ни политического подтекста, ни стремления к чьему-либо доминированию», а лишь ожидаются дискуссии об улучшении глобальной энергетической ситуации.