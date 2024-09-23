В БиГ заявили, что РФ способствует росту достижений в мировой энергетике

БЕЛГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Россия в качестве сверхдержавы вносит позитивный вклад в развитие мирового энергетического сектора. Об этом заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской (РС — энтитет Боснии и Герцеговины) Петар Джокич перед поездкой в Москву на Российскую энергетическую неделю.
«Россия как мировая сверхдержава способствует общему росту на планетарном уровне всего позитивного и того, что может стать новыми достижениями в энергетической сфере в ближайшие десятилетия», — приводит слова министра Радио и телевидение Республики Сербской.
Джокич назвал «очень важным» для Республики Сербской свое участие в работе Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве
Организаторами VII Международного форума «Российская энергетическая неделя» являются фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы. ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.