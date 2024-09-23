ТГК-14 разместит на Мосбирже до 20% акций в рамках SPO

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. По итогам 2023 года чистая прибыль компании по МСФО выросла в 2,8 раза в годовом выражении, до 1,6 млрд руб., выручка — на 18%, до 16,9 млрд руб. В сентябре акционеры ТГК-14 приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 0,000456185457964399 ₽ на обыкновенную акцию. На выплату будет направлена вся чистая прибыль за первое полугодие по РСБУ — 619,5 млн руб.