ТГК-14 разместит на Мосбирже до 20% акций в рамках SPO

Согласно пресс-релизу компании, сбор заявок на участие в SPO пройдет с 23 сентября по 3 октября 2024 года включительно. Цена будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 ₽ за акцию. После сделки доля акций в свободном обращении может составить порядка 29%.
«Вторичное публичное предложение акций позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли акций в свободном обращении…, а также роста ликвидности акций компании. Объявленное предложение также нацелено на финансирование приоритетных проектов компании», — уточнили в пресс-службе.
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. По итогам 2023 года чистая прибыль компании по МСФО выросла в 2,8 раза в годовом выражении, до 1,6 млрд руб., выручка — на 18%, до 16,9 млрд руб. В сентябре акционеры ТГК-14 приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 0,000456185457964399 ₽ на обыкновенную акцию. На выплату будет направлена вся чистая прибыль за первое полугодие по РСБУ — 619,5 млн руб.